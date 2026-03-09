“Mamá, el tipo está cerca”: el estremecedor relato de Vale Saini sobre un episodio de acoso contra su hija menor de edad

Este sábado, Vale Saini dio a conocer una incómoda situación que vivió su hija en una aplicación de transporte.

Según lo denunciado por la locutora de radio FM DOS, su hija de 16 años, Matilde, fue acosada por un conductor de Uber mientras se dirigía a un punto de Santiago.

El viaje en cuestión se realizó a través de la función Uber Adolescente, modalidad que le permite a los padres monitorear el traslado de sus hijos.

“A mi nunca me ha gustado el tema de Uber, no es contra nadie, pero uno nunca sabe. Siempre está esa sensación de ‘¿llegaste?, ¿vas bien?’. Entonces no me gusta mucho", explicó Saini.

Vale Saini indicó que su hija en el momento de subirse al vehículo “notó una conducta extraña en el conductor. Por lo mismo, le pidió bajarse antes al chofer y le dijo: ‘Oye, ¿me puedes dejar acá en el semáforo?’”.

“Por el espejo retrovisor la miró y le gesticuló como mordiéndose los labios y le dijo: ‘No’”, comentó la locutora de FM DOS, explicando que su hija logró descender del vehículo.

“Te roba el teléfono y yo nunca más te veo...”

Según el relato, la situación escaló en el momento que Saini notó la angustia de su hija, quien le decía que el hombre en cuestión seguía cerca.

“Escuché cómo ella les empezó a contar a las personas a las que se acercó….Finalmente el tipo ahí se fue. Ellos la acompañaron a acercarse al departamento”, dijo Vale Saini.

Después, la influencer detalló que su hija trató de bajarle el perfil a lo sucedido.

“Yo fui súper dura con ella y le dije: ‘Mati, este gallo te roba el teléfono y yo nunca más te veo en las redes, nunca más¿. Le expliqué que lo que acababa de pasar era gravísimo. Ahí se puso a llorar, como que asumió”, explicó.

“Yo la admiro mucho porque podría haberse asustado y quedarse callada. Pero reaccionó altiro”, complementó la actriz.

“Ojalá de Uber tener más ayuda, porque no he tenido mucha colaboración para poder obtener más datos“, cerró Saini.

En la publicación subida en sus redes, Vale Saini dio a conocer la identidad del hombre que acosó a su hija.