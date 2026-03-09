;

VIDEO. Los González en Cobreloa no son los únicos: los otros casos de padres e hijos que jugaron juntos

En Chile hay pocos antecedentes de padres e hijos que hayan coincidido en la cancha a nivel profesional. Sin embargo, hace dos décadas se registró un caso similar al de Rodolfo y Youssef González.

Dos jugadores de Cobreloa vivieron un momento único e inolvidable en la goleada 5-1 del cuadro loíno ante Curicó Unido, el pasado sábado.

En los minutos finales del partido, el técnico César Bravo mandó al campo de juego al defensor de 37 años, Rodolfo González. Con su ingreso, el experimentado zaguero compartió cancha por primera vez con su hijo de 18 años, Youssef González, quien ese día fue titular y además hizo su debut profesional.

Otros casos de padres e hijos que compartieron cancha

En Chile hay pocos antecedentes de padres e hijos que hayan coincidido en la cancha a nivel profesional. Sin embargo, hace dos décadas se registró un caso similar al de Rodolfo y Youssef González.

En 2006, Ricardo “Manteca” González compartió cancha con su hijo, Ricardo González Jr., en Unión San Felipe. Ambos jugaron juntos contra San Luis por el torneo de la Primera B. En aquella ocasión, el “Manteca” tenía 40 años y su hijo tenía 20. Este último ingresó en los minutos finales del compromiso, mientras que su padre fue titular.

Ricardo “Manteca” González junto a su hijo Ricardo González Jr.

En el fútbol internacional hay más casos, y uno de los más recordados es el de Rivaldo y su hijo Rivaldinho. Ambos coincidieron en el club brasileño Mogi Mirim y jugaron juntos en un partido contra el Macaé. Aquella noche tuvo un guion perfecto para la familia: gol del padre y doblete del hijo.

