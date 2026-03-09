Joven de 25 años muere tras brutal ataque en Melipilla: fue baleado en la cabeza

Un hombre de 25 años murió durante la noche tras ser víctima de un violento ataque ocurrido en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el hecho se registró durante la tarde en la población Padre Benjamín Ulloa, donde la víctima, un ciudadano chileno, fue agredida por un grupo de al menos cuatro sujetos.

ECOH Ampliar

Según los antecedentes preliminares, el hombre fue golpeado por los atacantes y posteriormente recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Melipilla para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su fallecimiento fue confirmado horas más tarde.

La fiscal de ECOH, Camila Palma, explicó que el equipo especializado acudió al lugar tras recibir la denuncia por parte de Carabineros de la comisaría local.

Debido a la gravedad del caso, se instruyó a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI para realizar las diligencias correspondientes, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística de la policía civil.

Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables del homicidio.