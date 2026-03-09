;

Goleador chileno vende su ropa para pagar una operación tras gestión “humillante” de su último club

El delantero necesita reunir dinero por una cirugía que le realizarán el próximo 23 de marzo en nuestro país.

Daniel Ramírez

@_matador.9

@_matador.9

Sebastián Julio, delantero chileno que lleva tres años jugando en la Primera División de El Salvador, donde ha marcado 40 goles en total, hoy está atravesando por un complicado momento tras su salida del cuadro salvadoreño CD Águila.

A través de sus redes sociales, el futbolista de 29 años informó que está vendiendo parte de su ropa y equipamiento deportivo con el objetivo de financiar una operación que necesita realizarse en las próximas semanas.

Revisa también:

ADN

El atacante nacional explicó que se someterá a una nueva cirugía después de una operación anterior que no resultó de buena manera. En esa línea, lanzó una grave acusación contra su ex club.

“Mi gente, estamos vendiendo todo hoy barato. Estoy juntando plata para mi operación del día 23 de marzo en Chile. Tengo que operarme nuevamente porque la gestión de CD Águila fue humillante y, aparte de no activar el seguro médico y operarme en hospital público, me operaron mal”, escribió Sebastián Julio en su Instagram.

ADN

Sebastián Julio vía Instagram

Sebastián Julio arribó al fútbol salvadoreño en 2023. En dicha liga ha pasado por cuatro equipos: Luis Ángel Firpo, Alianza FC, Municipal Limeño y CD Águila.

Y antes de llegar a El Salvador, el delantero defendió la camiseta de cinco equipos en Chile: Iberia, Independiente de Cauquenes, Deportes Colina, Fernández Vial y Deportes Santa Cruz.

