La salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión continúa generando reacciones en el mundo televisivo. Una de las voces que se refirió al tema fue Fran García-Huidobro, quien reconoció que la decisión del periodista la afectó tanto en el plano laboral como personal.

Luego de varios días sin pronunciarse, la conductora utilizó sus redes sociales para responder a las múltiples consultas que recibió tras confirmarse la renuncia del animador, quien dejó el canal después de más de una década de trabajo y en medio de cambios en la administración de la señal.

En una serie de videos publicados en Instagram, García-Huidobro explicó que había preferido mantenerse en silencio. “Recibí muchos mensajes preguntándome por la renuncia de Julio y no tenía ganas de hablar”, comentó.

Sin embargo, finalmente abordó el tema y reconoció que la noticia la impactó. Según explicó, su regreso a Chilevisión estuvo ligado a un proyecto en el que Rodríguez tenía un rol clave, lo que influyó en su decisión de sumarse a la señal.

“Obviamente me afectó, tanto en lo profesional como en lo personal”, señaló. Pese a ello, aclaró que las razones detrás de la salida del periodista las conversaron en privado, destacando la estrecha relación que mantienen desde hace más de dos décadas.

La animadora también subrayó que su vínculo con Rodríguez va más allá del trabajo televisivo. “Nuestra relación es mucho más que un programa o un canal”, afirmó, dejando claro que mantendrán el contacto pese a los cambios laborales.

Respecto a su futuro, García-Huidobro aseguró que continuará en Chilevisión. Explicó que tiene contrato vigente por dos años y varios proyectos en desarrollo dentro del canal.

Finalmente, la comunicadora le deseó éxito a su ex compañero de pantalla, destacando su experiencia y liderazgo en televisión, y aseguró que seguirá enfocada en sus próximos desafíos profesionales dentro de la estación.