Cantante estaba dentro de la mansión: mujer dispara contra casa de Rihanna en Beverly Hills

La sospechosa efectuó entre siete y diez disparos contra la residencia de la artista.

Momentos de tensión se vivieron este domingo en la residencia de la cantante Rihanna, luego de que una mujer realizara varios disparos contra su mansión ubicada en Beverly Hills, en el área de Los Ángeles.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, el incidente ocurrió cerca de las 13:20 horas locales, cuando una sospechosa se detuvo frente a la propiedad y abrió fuego desde el interior de su vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la mujer, de aproximadamente 30 añoS, efectuó entre siete y diez disparos con un rifle de asalto. Al menos cuatro impactos alcanzaron la residencia y uno de ellos logró atravesar parte de la estructura de la vivienda.

Pese a la gravedad del ataque, no se registraron personas lesionadas. Fuentes policiales indicaron que la artista se encontraba dentro de la mansión en el momento del tiroteo, aunque resultó ilesa. Tampoco se ha confirmado si en el lugar estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, ni sus tres hijos.

Tras los disparos, la sospechosa intentó huir del lugar en automóvil. Sin embargo, su vehículo fue localizado cerca de 12 kilómetros más lejos, en el sector de Sherman Oaks. Agentes que realizaban un operativo terrestre y aéreo lograron interceptarla y detenerla en un estacionamiento de un centro comercial.

Durante la revisión del automóvil, la policía encontró el arma utilizada y varios casquillos de bala. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la detenida ni el posible motivo del ataque.

El hecho ocurre en medio de un periodo activo para Rihanna, quien recientemente celebró dos décadas desde el inicio de su carrera musical y continúa desarrollando sus negocios, entre ellos la exitosa marca de cosméticos Fenty Beauty.

La investigación del caso continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

