Tras luchar contra el cáncer: muere la actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por “Los cazafantasmas”

Hollywood está de luto tras confirmarse muerte de la actriz Jennifer Runyon, recordada por su participación en la icónica película Los cazafantasmas (1984).

La intérprete, que tenía 65 años, partió el pasado viernes 6 de marzo, y la noticia fue confirmada el domingo por su familia con una publicación en redes sociales.

“Fue un viaje largo y arduo que terminó rodeada de su familia”, escribieron. “Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn”, añadieron.

Una de sus amigas, llamada Erin Murphy, entregó más detalles y reveló que Runyon enfrentó una breve batalla contra el cáncer. “Era una mujer especial. Te voy a echar de menos, Jenn”, expresó.

A lo largo de su trayectoria, Jennifer Runyon sumó créditos en cine y televisión, aunque uno de sus papeles más recordados fue en la clásica película ochentera, donde apareció en una escena junto a Bill Murray. Ese mismo año también integró el elenco de Charles in Charge.

Además, su carrera incluyó participaciones en títulos como A Very Brady Christmas, Quantum Leap, The Fall Guy, Murder, She Wrote y Beverly Hills, 90210, entre otros proyectos.

Según Variety, desde el año 2014 Runyon estaba semi-retirada de la actuación y trabajaba como profesora.

