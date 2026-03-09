;

VIDEOS. “Felíz...”: el feroz error en tatuaje de reconcida influencer chilena que desata ola de comentarios en redes

La influencer chilena publicó su primer diseño de tinta desatando críticas y burlas.

La influencer chilena Isabel Calvo se volvió viral tras mostrar su primer tatuaje, pero no por el diseño, sino por un insólito error que desató críticas y burlas en redes sociales.

En un video con más de 500 mil visualizaciones, Calvo compartió su decisión de tatuarse en la espalda la frase: “Llévame siempre al lugar donde mi alma es feliz, plena y pura”.

Sin embargo, los usuarios rápidamente notaron que la frase estaba escrita incorrectamente: la influencer había puesto “llevamé” en lugar de “llévame”, y además añadió una tilde de más en “felíz”.

@is4belcalvo

#adictaalatinta wajajajaj 👄👏 les gusto o no? HONESTIDAD PLIS 💜 @Nekito gracias bebé por hacer realidad mi dibujo de hace 3 añitos 🥹 #primertatuaje

♬ A.Vivaldi The Four Season, Summer Presto; Tempo Impetuoso - AllMusicGallery

Soy seca hablando, pero escribo horrible. No puedo ser perfecta”, se justificó Calvo en los comentarios, mientras anunciaba que se sometería a un mini láser para corregir las tildes, en una video que ya suma más de un millón de visualizaciones. Aun así, varios seguidores señalaron que los errores eran más de uno e incluían falta de comas y problemas en la caligrafía del tatuaje.

@is4belcalvo

Respuesta a @Nat.arriagaq una sesión de láser y queda CHECK 💋 nada es tan graveeeee @Nekito nos fuimos a la chucha 🤣🤣🤣

♬ suara asli - 2008 - 2008

La reacción en redes fue inmediata. Comentarios de todo tipo inundaron la publicación: desde quienes criticaron la ortografía hasta quienes bromearon sobre la letra y el diseño del tatuaje. “No es solo el ‘llévame’, también el ‘felíz’”, escribió un usuario, mientras otros aconsejaban revisar cuidadosamente cualquier diseño antes de tatuarlo.

El caso se convirtió en tema viral, demostrando que incluso los creadores de contenido más populares pueden cometer errores inesperados que generen un debate masivo en línea.

Calvo, estudiante de periodismo y conocida por su presencia en TikTok e Instagram, se tomó la situación con humor, asegurando que el error no empaña la intención de su primer tatuaje y que pronto corregirá los detalles.

