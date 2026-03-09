“Se redujo en más de 1.000 días el tiempo de espera”: El balance final del Comité de Ministros de la administración Boric / Pavel Tochinsky

En su trigésima y última sesión bajo la administración del Presidente Gabriel Boric, el Comité de Ministros —liderado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas— resolvió las impugnaciones de dos importantes iniciativas de inversión, totalizando casi US$200 millones en proyectos visados. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la exclusión de Maratué, el mega proyecto inmobiliario de la familia Lería en la Región de Valparaíso que, con una inversión de US$2.500 millones, es la iniciativa de mayor monto que permanece pendiente en la tabla de la entidad.

Uno de los puntos clave de la tabla fue el proyecto “Edificio Makroceano”. La instancia acogió el recurso de reclamación de la empresa, revirtiendo la calificación desfavorable previa tras la oferta de nuevas compensaciones en biodiversidad. La construcción, que implica US$48 millones, contempla una estructura de 9 pisos de superficie y 10 subterráneos en la Región de Valparaíso. Tras el fallo, la firma manifestó su “total conformidad por la decisión de la máxima autoridad ambiental”, asegurando que el proceso de cuatro años permitió responder a todas las observaciones técnicas.

Ratificación minera en Atacama

En la misma sesión, el comité rechazó la reclamación de un observante ciudadano contra la Minera Caserones en la Región de Atacama. Con esto, se confirmó la calificación favorable para la adecuación operacional de la faena de cobre y molibdeno, que involucra US$150 millones. La resolución permite mantener la vida útil de la operación dando cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Un balance de gestión al alza

Al cierre de la sesión, el organismo integrado también por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, presentó sus cifras finales. Durante el mandato de Boric se realizaron 30 sesiones (un aumento respecto a las 25 del periodo previo) y se evaluaron 48 proyectos, lo que representa un crecimiento del 30% en la gestión de iniciativas.

En términos financieros, la administración destacó que se revisaron inversiones por US$22.812 millones, prácticamente el doble de los US$11.870 millones registrados entre 2018 y 2022.

Respecto a la eficiencia en los procesos, el Comité informó los siguientes avances: