Pichidegua será la sede del Nacional de Ciclismo de Ruta 2026

El evento tendrá acción en la región de O’Higgins entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo.

Carlos Madariaga

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente se resolvió la sede del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2026.

Al respecto, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile llegó a acuerdo para organizar el evento junto a Team El Asta, donde Pichidegua fue escogido como el lugar de las competencias.

La competencia se desarrollará desde el viernes 6 de marzo, durante tres días de carrera, con recorridos por distintos sectores de Pichidegua, y contará con la participación de cerca de 300 corredores, tanto de categoría elite como series menores a nivel de ciclismo ruta y contrareloj individual.

Tras 20 años, Pichidegua concentrará nuevamente el Nacional de la especialidad, con competencias que se escenificarán hasta el domingo 8 de marzo en el Parque Municipal La Torina.

“Es un circuito que me gusta bastante, estamos con mucha expectativa. Nos estamos preparando bastante bien, haciendo altura en Farellones tanto para el Nacional como el Sudamericano de Ruta. Espero revalidar el título”, explicó en la previa al evento el campeón defensor, Héctor Quintana.

“Había mucha incertidumbre, pero ya quedó todo claro. Serán varias veces por la cuesta La Torina. Es un recorrido aceptable para este evento, tengo ganas de traerme el campeonato a Europa y vestir la bandera chilena en carreras como el Giro de Italia”, complementó Vicente Rojas, otro candidato al título, al igual que Martín Vidaurre, que pese a especializarse en el mountainbike estará presente en el Nacional de Ruta que se desarrollará en la Región de O’Higgins.

