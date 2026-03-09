Carlos Montes se emociona hasta las lágrimas al rendir balance del Plan de Emergencia Habitacional a días del cambio de mando

En un acto cargado de emoción y simbolismo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, rindió este lunes un balance de cuatro años del Plan de Emergencia Habitacional, destacando los logros alcanzados a nivel nacional y el trabajo conjunto con familias, comités de vivienda, empresas y funcionarios públicos.

El discurso, pronunciado en La Moneda a solo dos días del cambio de mando, concluyó entre lágrimas y un abrazo sentido con el Presidente Gabriel Boric.

Montes inició su intervención recordando su llegada al ministerio tras una invitación del Mandatario, reconociendo los desafíos de asumir una cartera compleja en medio de crisis social, económica y sanitaria. “Llegar hasta aquí no fue fácil”, admitió, destacando la recuperación del sector de la construcción y el fortalecimiento del rol del Estado en la política habitacional.

Entre los principales hitos de su gestión, el ministro resaltó la entrega de más de 260.000 soluciones habitacionales, el desarrollo de vivienda social industrializada, la modernización del sistema de planificación territorial y la consolidación de un banco de suelo público para garantizar viviendas bien ubicadas. Además, enfatizó la importancia de la integración social y la participación ciudadana, destacando el rol de los comités de vivienda como co-creadores de soluciones y promotores de comunidad.

El secretario de Estado también reconoció desafíos pendientes, como la mejora de campamentos y la necesidad de agilizar la reconstrucción frente a catástrofes, subrayando que gran parte del trabajo debía continuar con la próxima administración. “Esperamos que el próximo gobierno continúe por esta senda y entregue más viviendas que nosotros”, afirmó.

En el cierre, el ministro dedicó palabras de agradecimiento a funcionarios, dirigentes sociales, empresas y su familia, antes de emocionarse públicamente al abrazar al Presidente Boric. “Ver cómo les cambia la vida a miles de familias es invaluable”, expresó, dejando un mensaje claro: la política habitacional, dijo, debe trascender gobiernos y consolidarse como una política de Estado.