Quién es Ivanna Ortiz, la mujer detenida tras disparar contra la casa de Rihanna y ASAP Rocky

La búsqueda de la sospechosa se extendió por varios minutos hasta que un helicóptero policial localizó el automóvil en el sector de Sherman Oaks.

Pablo Castillo

(Photo by Gilbert Flores/WWD via Getty Images)

(Photo by Gilbert Flores/WWD via Getty Images)

Una mujer identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años, fue detenida en Los Ángeles luego de que presuntamente realizara múltiples disparos contra la residencia de la cantante Rihanna. El hecho ocurrió el domingo en el exclusivo sector de Beverly Hills y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Los Ángeles, la sospechosa habría utilizado un rifle estilo AR-15 para disparar en varias ocasiones hacia la propiedad.

Uno de los proyectiles logró atravesar una pared de la mansión, mientras que otros impactos fueron detectados en la reja del inmueble y en un vehículo estacionado dentro del acceso.

Ortiz permanece bajo custodia con una fianza fijada en 10,2 millones de dólares, mientras las autoridades investigan las circunstancias del ataque. Hasta ahora, la policía no ha informado un posible motivo detrás del tiroteo.

Según los antecedentes preliminares, la mujer disparó desde el interior de su automóvil, estacionado frente a la entrada de la vivienda, y luego abandonó el lugar. Registros radiales de la policía señalan que se habrían efectuado al menos diez disparos antes de que el vehículo, un Tesla blanco, huyera.

Búsqueda en helicóptero

La búsqueda se extendió por varios minutos hasta que un helicóptero policial localizó el automóvil en el sector de Sherman Oaks. Agentes siguieron el vehículo hasta el estacionamiento de un centro comercial, donde la sospechosa fue arrestada cerca de media hora después de la llamada al 911.

Durante la revisión del auto, los oficiales encontraron un rifle de asalto y siete casquillos, según detalló el portavoz policial Armen Arias.

El tiroteo ocurrió cuando la artista, según fuentes policiales citadas por medios locales, se encontraba dentro de la vivienda. Rihanna reside allí junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky, con quien tiene tres hijos.

