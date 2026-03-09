Christiane Endler llenó de alegría su vida y a todo el deporte chileno el pasado martes 4 de marzo con el nacimiento de su primera hija junto a su esposa Sofía Orozco.

La mejor portera en la historia del fútbol femenino chileno presenció la llegada al mundo de su pequeña Mía en Francia, donde actualmente está radicada defendiendo los colores del Olympique de Lyon.

Por lo mismo, este lunes sus compañeras de equipo, junto a la dirigencia, le prepararon una linda sorpresa a la capitana de La Roja, la cual fue compartida en redes sociales.

Endler fue sorprendida con una canasta llena de regalos tanto para ella como para su pareja y su hija, los cuales fueron entregados en una pequeña ceremonia en una de las salas del centro deportivo del club francés.

“¡Felicitaciones Tiane y Sofía por la llegada de su pequeña Mila! ¡El equipo y el personal entregaron regalos a las nuevas mamás!”, señaló el Olympique de Lyon en la publicación en redes sociales.