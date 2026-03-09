Corte de luz en Santiago este martes 10 de marzo: Enel confirma interrupciones en 8 comunas / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados este martes 10 de marzo. Así lo informó Enel, que calendarizó interrupciones del suministro eléctrico en ocho comunas de la capital debido a trabajos técnicos en la red.

Según explicó la empresa, estas faenas forman parte de su plan de mantención y modernización de la infraestructura eléctrica.

En ese contexto, la compañía señaló que las intervenciones buscan “prevenir fallas mayores y asegurar que el suministro responda de manera óptima ante el aumento de la demanda”, por lo que se realizarán durante varias horas en sectores específicos.

Comunas y horarios con cortes de luz este martes 10 de marzo

De acuerdo con el cronograma informado por Enel, estas son las comunas afectadas y sus horarios estimados:

Santiago: desde las 09:30 a 17:30 horas.

Ampliar

Vitacura: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Huechuraba: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Pudahuel: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

Cerrillos: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

La Florida: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Ampliar

San Joaquín: desde las 10:30 a 16:30 horas.

Ampliar

La Cisterna: desde las 10:00 a 17:00 horas.

Ampliar

En algunos casos, la interrupción podría extenderse por hasta ocho horas consecutivas. Por ello, especialistas recomiendan cargar celulares y computadores con anticipación, desconectar equipos electrónicos sensibles y mantener cerrados los refrigeradores para evitar la pérdida de frío en los alimentos.