Ráfagas con metralletas y fuegos artificiales: El impactante video de un narco velorio que sembró el terror en Cerro Navia

Un impactante registro audiovisual de un “narco velorio” encendió las alarmas y la indignación en la comuna de Cerro Navia.

El video muestra a un numeroso grupo de personas reunidas en una plaza pública rindiendo homenaje a un sujeto apodado “El Chubi”, quien fue asesinado el pasado fin de semana.

En las imágenes se observa con total nitidez cómo los asistentes ejecutan disparos en ráfaga con armas de fuego de diverso calibre, incluida una metralleta, acompañado del lanzamiento masivo de fuegos artificiales e incivilidades a plena luz del día y en total impunidad.

“La promesa del Gobierno ha sido solo eso: una promesa”

La difusión de estas imágenes motivó una enérgica y urgente reacción del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. A través de un video, el jefe comunal utilizó el registro para visibilizar la profunda crisis de seguridad que azota a la zona norponiente de la capital, entregando además una preocupante estadística.

“En lo que va del año ya van 11 personas asesinadas, la misma cantidad que en todo el año 2025. Finalmente las bandas siguen operando a luz de día y en completa impunidad. La promesa del Gobierno de entregar más seguridad finalmente ha sido solo eso, una promesa”, fustigó la autoridad comunal.

Tamayo elevó el tono de sus declaraciones emplazando de forma directa al ejecutivo para que intervenga el territorio con herramientas judiciales de mayor peso. “Llamamos a concentrar los esfuerzos. A poner fiscales de dedicación exclusiva para desbaratar estas bandas criminales. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que el Gobierno tome en serio los problemas de seguridad que nos están afectando?“, cuestionó.

“Nos cansamos”: El descargo municipal

En sintonía con las palabras del alcalde, la Municipalidad de Cerro Navia utilizó sus canales oficiales de redes sociales para replicar el video del funeral y exigir la presencia del Estado en los barrios afectados.

“Nos cansamos de las promesas: ¡Exigimos seguridad, ya! Nuestros barrios no viven ni duermen en paz. Las bandas demuestran un poder de fuego e impunidad que se salen de todo control. ¡Exigimos que el Estado se haga presente y el Gobierno cumpla sus promesas! ¡Cerro Navia merece una vida digna y sin miedo!”, compartieron a través de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, las policías se encuentran periciando las imágenes del funeral para intentar identificar a los sujetos que percutaron los disparos en la vía pública y determinar el origen del armamento automático utilizado en el sector.