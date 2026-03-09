Este lunes, Universidad de Chile volvió a dejar dudas y rescató un amargo empate 1-1 ante Universidad de Concepción, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Se les apareció marzo

Con los habituales cortes de tránsito para los partidos de la U, pero siendo este el primer juego del año en plena temporada laboral, el atochamiento vehicular fue mayor por avenida Grecia viniendo desde el poniente, mezclándose los que iban al estadio con los que volvían a su casa después de la jornada de trabajo.

Assadi, al pie de la cancha

El 10 de la U, lesionado, igualmente acompañó a sus compañeros en el Nacional y escoltó a sus compañeros en el trabajo precompetitivo, ubicándose a un lado del césped junto al resto del staff azul.

Galería Sur casi desierta

Por el castigo vigente tras los incidentes contra Audax Italiano, solo poco más de un centenar de hinchas, entre adultos mayores, mujeres y niños hasta 12 años, pudieron estar en la galería sur del recinto ñuñoíno.

La emoción de Rocky

En la previa al compromiso, Osvaldo González fue homenajeado por la U con una camiseta enmarcada con su nombre, además de ser felicitado por sus excompañeros en el elenco universitario laico, como Aránguiz, Díaz y Vargas.

Con un verdugo reciente como testigo

Considerando su pasado reciente como DT de la Universidad de Concepción y como jugador de la U, no extrañó del todo la presencia en la tribuna Marquesina del Nacional de Cristian Muñoz, que 5 días atrás eliminó al cuadro universitario laico de la Copa Sudamericana.

Aumenta la enfermería azul

Charles Aránguiz no resistió ni media hora en el césped, jugando parado por varios minutos y forzando incluso que el equipo tirara fuera el balón para que Agustín Arce pudiera reemplazarlo, en medio de la ovación del público.

Castellón se regala para el delirio de un exazul

Al filo del término del primer tiempo, el portero de la U quedó mal posicionado, permitiéndole a Jeisson Fuentealba hacerle un globito que se estrelló en el horizontal, pero en el rebote, Daniel Barrea abrió la cuenta para el Campanil, desatando la algarabía de la delegación visitante, comandada por el exvolante azul Luis Rojas, marginado de este compromiso.

“Andate, hij...”

Paqui Meneghini se fue entre pifias al entretiempo y, al salir antes de los jugadores, fue recibido a los gritos de “andate” e “hijo de p...”, entre otros epítetos en su contra por el nivel del equipo por parte de los 20.033 espectadores que llegaron a Ñuñoa.

El Campanil suma un caído

En el arranque del segundo tiempo, Daniel Barrea terminó abandonando la cancha en camilla para ser atendido en el camarín por problemas en su pie tras caer de mala manera a la cancha, provocando la discusión de algunos jugadores visitantes con Matías Zaldivia por demorar en sacar el balón para que atendieran al artillero.

Vargas, el gran foco del ataque azul

El 11 de la U concentró las ocasiones que se generaron los locales, con un cabezazo peligroso en el primer lapso y un testazo donde anticipó a Osvaldo González para igualar el marcador en el tiempo complementario. Luego, dejó solo en el área rival a Javier Altamirano, quien no pudo anotar, tras lo cual “Turboman” se quedó parado unos segundos, incrédulo de la ocasión perdida.

La incredulidad del ayudante del Campanil

Los 10 minutos de tiempo agregado que dio el árbitro José Cabero desató la indignación de quien reemplazó al suspendido Juan Cruz Real en la banca visitante y, de tantos gestos, el juez terminó echándolo.

“Care Pato” ordenó al equipo y lo perjudicó al final

Marcelo Díaz entró en el entretiempo y ayudó a que los azules pudieran manejar el balón. Sin embargo, en los descuentos, agredió sin pelota a un rival y terminó expulsado, para lo cual demoró su salida de tanto pedir una explicación.