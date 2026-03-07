Muere Stephen Hibbert, actor de “Pulp Fiction” y “Austin Powers”: sufrió un infarto

Luto en el mundo del cine. Esta semana se confirmó la muerte del actor británico Stephen Hibbert a los 68 años.

La situación fue confirmada por su familia al medio de espectáculos estadounidense TMZ. “Nuestro padre, Stephen Hibbert, falleció inesperadamente esta semana”, escribieron en un comunicado.

“Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia”, agregó el núcleo. “Muchos lo echarán mucho de menos“, añadió.

Según la información que se maneja, el intérprete sufrió un infarto en Denver, Colorado.

Hibbert se hizo conocido por interpretar a The Gimp en la película Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, en el año 1994. Se trata del hombre vestido en un traje de látex con el que se topa Bruce Willis en un sótano de una casa de empeños.

Otras producciones grandes en su carrera fueron Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) y The Cat in the Hat (2003).

El artista nació en Fleetwood, Inglaterra, y sus primeros pasos en la escena fueron escribiendo para televisión en la década de los ochenta. En concreto, se sumó a Late Night with David Letterman y luego pasó a varios programas animados infantiles.

Es importante recordar que, en diciembre de 2025, también falleció otra figura de Pulp Fiction: Peter Greene. El actor murió tras sufrir un accidente doméstico en el que se disparó accidentalmente en la axila izquierda, lo que le provocó una hemorragia fatal.