“Estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”: conocido actor de 28 años anuncia que padece cáncer terminal
“El cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo”, comentó en sus redes sociales el artista británico.
Una lamentable noticia golpea al mundo del cine y el entretenimiento, luego de que el actor británico de 28 años Finnian Garbutt reveló que padece de cáncer en etapa terminal.
El protagonista de la serie “Hope Street” utilizó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores sobre el complicado momento de salud que atraviesa.
Según comentó el propio actor, todo comenzó cuando fue ingresado al hospital tras sufrir un fuerte dolor en su espalda y cadera. Fue en ese contexto que los médicos le comunicaron la noticia: fue diagnosticado con melanoma.
"Lamentablemente, los análisis han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida“, escribió en su publicación.
En esa misma línea, el artista de 28 años comentó que “estoy compartiendo esto porque es realmente difícil decírselo a las personas individualmente y espero que ahora que es público, pueda disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos”.
Garbutt sostuvo que desde que le diagnosticaron el cáncer ha logrado muchos de sus objetivos personales. “30 episodios en un programa de televisión, ser el protagonista en una película (que debería salir pronto), comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble que nunca deja de hacerme sonreír”, expresó.
Esta semana Finnian Garbutt anunció que inició una campaña de GoFundMe para contribuir en el futuro de su hija y su esposa.
“No publico esto para expresar compasión y no quiero que nadie done si no puede permitírselo. Solo quiero que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible”, concluyó el actor británico.
