Challenger de Santiago: los tres chilenos del cuadro ya tienen rivales para su debut / Carlos Madariaga

Este sábado se desarrolló el sorteo del cuadro principal del Challenger de Santiago, donde el máximo favorito, Thiago Tirante, finalmente se bajó del certamen.

Así las cosas, el paraguayo Daniel Vallejo (104°) y el neerlandés Guy den Ouden (156°) serán los dos máximos sembrados del main draw.

En cuanto a los chilenos, Matías Soto quedó sorteado para debutar contra un jugador proveniente de la qualy.

Los otros dos nacionales invitados tendrán duros desafíos: Amador Salazar enfrentará al brasileño Pedro Boscardin Dias, mientras que Bastián Malla deberá medirse con el argentino Santiago Rodríguez Taverna.

Hay que sumar a ese listado también al chileno alemán Diego Dedura-Palomero, que también tuvo un wild card y debutará contra el colombiano Daniel Galán.

Cinco chilenos disputarán la qualy desde este domingo en el Club Manquehue, buscando meterse en el main draw.

Anders Matta debutará ante el argentino Guido Iván Justo; Benjamín Torrealba versus el peruano Conner Huertas del Pino; Daniel Núñez contra el croata Nino Serdarusic; Bautista de la Peña ante el trasandino Gonzalo Villanueva; y Nicolás Villalón contra el estadounidense Ryan Dickerson.