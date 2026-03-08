;

“Son muy flaites...”: Cesarito dispara contra Municipalidad de Viña por polémica con video de comediantes

Al youtuber le bajaron una crítica donde ponía nota a los humoristas que estuvieron en la Quinta Vergara.

Javier Méndez

“Son muy flaites...”: Cesarito dispara contra Municipalidad de Viña por polémica con video de comediantes

Cesar Huispe, el hombre detrás del canal de YouTube Críticas Qls, mantiene una tradición tras el cierre del Festival de Viña: publicar un extenso análisis de todos los comediantes que pisan la Quinta Vergara durante la versión.

Este año no fue la excepción. En su veredicto publicado el sábado, el creador de contenido ubicó en el último lugar a Stefan Kramer y su show musical, mientras que el primer puesto fue para Asshka Sumathra y su aplaudida rutina sin censura.

Eso sí, actualmente el registro no se encuentra disponible porque la municipalidad de la ciudad, que tiene los derechos del material base, puso un reclamo.

“Llevo 12 años en YouTube, entonces sé cómo funciona el tema de derechos de autor y me tiraron una reclamación falsa”, dijo en sus historias de Instagram. “Son muy flaites estos... odio tener la razón”, agregó.

La explicación fue un poco más extensa en otro video que se subió a su canal. “Necesito dejar una constancia”, afirmó al principio.

En simple, según detalló, su video era transformativo, vale decir, no buscaba reemplazar el contenido original, cumpliendo de paso con el fair use que permite utilizar fragmentos de una obra ajena.

“En el caso que nos atañe, el municipio de Viña tuvo que rebajarse a hacer un reclamo falso, postulando que todo mi video les pertenece a ellos, desde el minuto cero al minuto treinta y cuatro. Esto claramente es falso... (porque) estoy principalmente yo en pantalla”, describió.

“Ya se está apelando el video, y como el reclamo es falso, lo van a devolver en un par de días”, cerró.

