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Elecciones en Perú: Roberto Sánchez realiza propuesta a Keiko Fujimori en medio del empate virtual

Con una diferencia mínima de 1.616 votos a favor de la postulante derechista, el líder de Juntos por el Perú señala que busca dar legitimidad al resultado.

Mario Vergara

(Photo by MARTIN BERNETTI / AFP via Getty Images)

(Photo by MARTIN BERNETTI / AFP via Getty Images) / MARTIN BERNETTI

El candidato presidencial izquierdista, Roberto Sánchez, propuso formalmente a su contendiente de derecha, Keiko Fujimori, realizar una solicitud conjunta ante los organismos electorales para ejecutar una revisión exhaustiva de la segunda vuelta presidencial en Perú. La moción fue comunicada este viernes en una rueda de prensa, en un escenario donde el cómputo oficial de los sufragios sitúa la diferencia entre ambos postulantes de manera estrecha.

Con el 98,27% de las mesas escrutadas, Fujimori (Fuerza Popular) registra el 50,004% de los votos válidos, equivalente a 9.037.446 adhesiones. Por su parte, Sánchez (Juntos por el Perú) acumula el 49,996% de las preferencias, sumando 9.035.830 sufragios. La distancia matemática entre ambos competidores se fija actualmente en 1.616 votos de diferencia, restando menos del 2% del total de las mesas por contabilizar.

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Sánchez, quien disputó la postulación en representación del sector del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó que la paridad del resultado exige un cierre del conteo transparente y sin controversias para garantizar la legitimidad y estabilidad del futuro mandatario. El candidato izquierdista detalló que existen acusaciones cruzadas de irregularidades: mientras la centroderecha busca anular sufragios en la zona sur del país, su coalición identificó anomalías en la capital, Lima, y en el voto exterior, confirmando la impugnación de mesas en Estados Unidos y Argentina.

Modificaciones normativas y movilizaciones

La dirigencia de Juntos por el Perú cuestionó las condiciones del desarrollo del balotaje. El secretario general de la colectividad, Ernesto Zunini, calificó como inadmisible el descarte del registro digital de las actas de votación y el retorno al formato físico, cambio normativo que, según denunció, provocó retrasos de hasta tres días en el arribo y cómputo de los sufragios provenientes del extranjero, inyectando incertidumbre en el proceso.

Ante las proyecciones de manifestaciones ciudadanas, Sánchez formuló un llamado a sus simpatizantes a desarrollar movilizaciones de carácter pacífico, instando en paralelo a las fuerzas policiales y autoridades de gobierno a no interponer obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Asimismo, el abanderado de izquierda valoró la propuesta previa de Fujimori de convocar a un diálogo y consenso nacional una vez concluidos los procedimientos de escrutinio.

El vencedor de la contienda electoral obtendrá el derecho a conducir el Poder Ejecutivo peruano por el quinquenio 2026-2031. El proceso de instalación del nuevo gobierno se concreta tras un ciclo de diez años caracterizado por la inestabilidad política e institucional, periodo en el cual el Estado peruano totalizó ocho presidentes en ejercicio debido a reiteradas destituciones aprobadas por el Parlamento.

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