VIDEO. “La p... madre, por qué no lo tomo un chileno”: El primer entrenamiento de Nicolás Massú con su nuevo discípulo
Nicolás Massú tiene un nuevo cargo en el staff técnico del argentino Francisco Cerúndolo (27°), quien se prepara para el ATP 500 de Queen’s, Inglaterra. En los comentarios del post de Tennis TV, un comentario se destaca: “Se llevo al mejor, la puta madre por qué no lo tomo un chileno”.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.