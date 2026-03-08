;

Retorno al Parque O’Higgins: video revela cuánto se tarda en recorrer Lollapalooza Chile 2026 caminando entre escenarios

Una creadora de contenido puso a prueba el tiempo real que toma moverse dentro del festival.

A pocos días del inicio de Lollapalooza Chile 2026, un video publicado en redes sociales se volvió viral al mostrar cuánto tiempo toma trasladarse entre escenarios dentro del recinto del festival en el Parque O’Higgins.

El registro fue compartido por la creadora de contenido fernandariot, quien suele publicar material relacionado con conciertos, cine y cultura pop.

En el clip, la influencer decidió poner a prueba cuánto tarda una persona en moverse entre dos escenarios del evento, considerando que muchos asistentes deben planificar bien sus recorridos para no perderse a sus artistas favoritos.

Según muestra el video, caminando a paso normal, sin apurarse demasiado, el trayecto entre escenarios (principales) tarda aproximadamente tres minutos y medio. Sin embargo, al intentar hacerlo corriendo, el tiempo se reduce considerablemente y puede completarse en poco más de un minuto.

La publicación rápidamente generó reacciones entre fanáticos del festival, quienes comentaron que el dato puede ser clave al momento de organizar qué conciertos ver durante cada jornada.

La edición 2026 de Lollapalooza Chile se realizará entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins y contará con una variada programación de artistas internacionales y nacionales.

Entre los nombres más esperados del cartel figuran Sabrina Carpenter y Deftones el viernes; Tyler, The Creator y Lorde el sábado; mientras que el domingo cerrarán figuras como Skrillex, Lewis Capaldi y Chappell Roan.

