VIDEO. “Pinilla tenía cinco Rolex y los cambiaba con el color de la ropa que usaba y ¿hoy tengo que sentir pena porque le están rematando la casa?”

La panelista de “Que te lo digo” generó un intenso debate al referirse a las figuras públicas que exhiben un estilo de vida ostentoso y luego enfrentan problemas económicos,

Nelson Quiroz

CAPTURA CHV

CAPTURA CHV

Un intenso momento se vivió en el programa de farándula “Que te lo digo”, emitido por Zona Latina, luego de que la panelista Daniella Campos realizara un fuerte descargo sobre el estilo de vida de algunos famosos.

La discusión surgió mientras el panel analizaba la compleja situación económica que enfrenta el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien atraviesa un proceso de quiebra que lo ha llevado a rematar propiedades y otros bienes.

ADN

En ese contexto, Campos expresó que no siente compasión cuando figuras públicas enfrentan problemas financieros después de haber exhibido durante años un estilo de vida ostentoso.

Según comentó en el programa, muchas celebridades acostumbran a mostrar lujos y gastos excesivos, pese a que en algunos casos su situación económica real no sería tan sólida.

Revisa también

ADN

Durante su intervención, la panelista recordó que el exdelantero solía lucir relojes de alta gama y otros objetos de lujo. A su juicio, situaciones como esa reflejan una tendencia en el mundo del espectáculo a “aparentar” un nivel de vida que luego resulta difícil de sostener.

"Pinilla tenía cinco Rolex y se los cambiaba con el color de la ropa que usaba y hoy día tengo que sentir pena porque le están rematando la casa. A mí me van a perdonar, pero yo no siento pena por ese tipo de cosas“, expresó criticando la modelo.

La comentarista también criticó que, tras perder estabilidad económica, algunas figuras públicas expongan sus dificultades esperando empatía del público. “A esta gente le gusta aparentar y después vienen a llorar cuando se quedan sin dinero”, sostuvo.

En medio del debate, Campos mencionó a otros rostros de la televisión y la farándula como ejemplo de lo que calificó como una cultura de “vender humo” en el espectáculo.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde generaron una amplia discusión. Mientras algunos usuarios cuestionaron el tono de sus palabras, otros respaldaron su postura y valoraron que abordara el tema de la ostentación en el mundo del espectáculo.

