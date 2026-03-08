Carabineros dispuso una serie de desv\u00edos de tr\u00e1nsito que afectan a las comunas de Santiago, Recoleta y Providencia.Toma nota de los puntos principales para este 8 de marzo:- Eje Alameda: El tr\u00e1nsito se encuentra cortado entre General Vel\u00e1squez y Eliodoro Y\u00e1\u00f1ez (Metro Salvador).- De oriente a poniente: Los veh\u00edculos deben desviarse por Bellavista para retomar en General Vel\u00e1squez.- Desde el norte: Quienes vengan por Recoleta o Independencia ser\u00e1n desviados por Santo Domingo.- Transporte p\u00fablico: Los buses que viajan de poniente a oriente circular\u00e1n por Blanco Encalada y Avenida Matta.\u00a0