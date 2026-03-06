Historias para conmemorar el 8M: 5 videojuegos donde las protagonistas nos enseñaron poderosas lecciones

Estamos ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una instancia que abre espacios para la reflexión y análisis, pero también a celebraciones especiales.

Bajo este contexto tan significativo hay un lugar para las actividades temáticas en diversas áreas. Como era de esperarse, el mundo gamer tampoco se queda atrás y ofrece una forma muy particular de homenajearla a ellas.

Hoy en día, con una amplia variedad de videojuegos, destaca la evolución de las protagonistas femeninas, que desde títulos pioneros como los de PlayStation han impulsado narrativas profundas sobre identidad y resiliencia.

A continuación, te dejamos 5 juegos protagonizados por mujeres que han sabido conquistar el mercado en los últimos años y llevar el estandarte de la equidad en escenarios tan masivos como el de los videojuegos.

Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West

Aloy emerge como una marginada en la tribu Nora, forjada por el entrenamiento de Rost en un entorno postapocalíptico hostil. Su arco narrativo gira en torno a descubrir sus raíces y abrazar su destino propio. “Somos lo que elegimos ser, no lo que nos imponen”, refleja su viaje de autodescubrimiento.​

Horizon Zero Dawn fue lanzado en 2017 y actualmente se encuentra disponible para PS4, PS5 y PC. Horizon Forbidden West llegó en 2022 y se encuentra en las mismas plataformas.

The Last of Us: Parte I y II

Aquí hablamos de uno de los grandes nombres del mundo gamer: Ellie, quien ha evidenciado una evolución pasando de una búsqueda de propósito en la primera parte a un confronto con el odio y la venganza en la secuela.

Aprende que el sufrimiento no la condena eternamente, optando por su mejor versión pese al dolor. Este ciclo subraya que “no debemos dejar que la rabia nuble la razón”.

The Last of Us fue lanzado en 2013 para PlayStation 3 con posterior llegada a PS4, PS5 y PC, con sus respectivos remake. The Last of Us II llegó en 2020 siguiendo el mismo mecanismo de distribución escalonada.

Ghost of Yōtei

Atsu inicia su odisea tras el brutal asesinato de su familia por los Seis de Yōtei, sobreviviendo para perseguir justicia en las tierras de Hokkaido en 1603.

Su transformación de vengadora aislada a alguien reconciliado con su esencia destaca el riesgo de perderse en el rencor. “El temple del acero no define el largo de la espalda, ni mucho menos su durabilidad”, evoca su redención.

Ghost of Yōtei se estrenó en 2025 siendo una especie de secuela de Ghost of Tsushima (2020).

Returnal

Selene queda confinada en un bucle temporal en Atropos, reviviendo muertes que la obligan a encarar culpas y traumas familiares, como la pérdida de su hijo Helios.

Su historia metaforiza la cárcel mental, promoviendo la aceptación de errores para romper ciclos viciosos. Representa que “no hay peor prisión que la mente de uno mismo”.​

Returnal tuvo su lanzamiento inicial en 2021 para PS5 y en 2023 se lanzó un port para PC.

Tomb Raider

Al hablar de Lara Croft nos referimos a uno de los personajes femeninos más icónicos e importantes en la historia de los videojuegos, con una saga completa que ha cautivado al público a lo largo de los años: Tomb Raider.

La arqueóloga británica ha estado al frente de muchas historias en diferentes etapas de su vida. Hay que recordar que su primera aparición oficial fue en 1996.

Si nos remontamos a la actualidad, destacan los títulos 2013 (Tomb Raider) y 2018 (Shadow of the Tomb Raider), la duodécima entrega de la franquicia. A ellos se le suman remasterizaciones, colecciones especiales y títulos menores.