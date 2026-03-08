Michael Ballack rompe el silencio y habla por primera vez de la sorpresiva muerte de su hijo: “Me abruma emocionalmente” / Sebastian Widmann - UEFA

En 2021, el mundo del deporte se vio conmovido ante la tragedia vivida por el exvolante alemán Michael Ballack.

Esto luego que el germano sufriera la temprana pérdida de su hijo, Emilio, tras sufrir un accidente de cuadrimoto mientras se desplazaba por la localidad de Trola, en Portugal.

A casi cinco años de lo ocurrido, Michael Ballack pudo expresarse por primera vez de manera pública ante semejante dolor.

“No lo puedes imaginar. Ni siquiera puedes describirlo con palabras. Es un proceso de represión, cada uno lo vive de una forma diferente. Apenas puedo hablar de él, me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente”, señaló el exjugador del Chelsea y Bayern Munich en declaraciones a Sky Sports.

“Es un proceso de negación, donde intentas sobrellevar la vida cotidiana a través de muchas cosas que te motivan: trabajo, familia y tus otros hijos (...) Es tu responsabilidad como padre, y una pérdida así intensifica aún más ese sentimiento. Claro que, entonces, tienes mayores temores”, recalcó Ballack, intentando mirar hacia el futuro.

“A pesar de todo lo que se habla del destino, quiero afrontarlo. Eso me da fuerzas de nuevo y, al mismo tiempo, la certeza de que la vida continúa”, concluyó el finalista con Alemania del Mundial de Corea-Japón 2002.