Tragedia familiar enluta a Michael Ballack: su hijo falleció en un accidente

El mundo del deporte está de duelo luego del drama que afecta al ex seleccionado alemán Michael Ballack tras conocerse la muerte de su hijo Emilio, de 18 años.

Según informó la cadena TVI24, el joven sufrió un accidente en una cuadrimoto mientras se desplazaba por la localidad de Troia, en Portugal, durante la madrugada de este jueves.

El hijo de Michael Ballack se encontraba allí pues su padre había adquirido una propiedad en la zona, muy cercana a la capital Lisboa.

Los reportes indican que los servicios de emergencia tuvieron que rescatar el cuerpo de Emilio Ballack, ya sin vida, luego del fuerte impacto y su cuerpo fue trasladado a los servicios de medicina legal en Santiago do Cacem.

Una vez conocida la noticia, cientos de fanáticos del fútbol entregaron su pésame al ex futbolista por tan terrible pérdida.

Quienes también aparecieron para lamentar lo ocurrido fueron los integrantes del Chelsea, club en el que jugó Michael Ballack.

“Estamos en shock y muy tristes de conocer la muerte de Emilio Ballack a los 18 años. Nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en estos tristes momentos”, apuntaron en el cuadro de Londres a través de su cuenta en Twitter.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021