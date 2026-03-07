¿Lo llamaron del extranjero? A dónde se podría ir Julio César Rodríguez tras renunciar a Chilevisión

Una de las grandes interrogantes que deja la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión es su futuro laboral. Si bien el animador mantiene diversos proyectos en paralelo, su rol en la señal privada era considerado el de mayor peso en su carrera actual.

No se trata solo de un rostro, sino también del encargado de la programación que trajo de vuelta espacios como Fiebre de Baila y El Club de la Comedia.

Según LUN, fue precisamente en los pasillos de CHV donde apareció un rumor que se desconocía: una supuesta llamada telefónica que planteó una oferta “muy buena”. Es más, sería para realizar un programa, por internet, en Argentina.

El mismo medio planteó que, si existe una señal que se podría llevar a JC esa sería Mega. “Podría ir a Mega, claro, pero también se podría ir a otro canal o hacer un proyecto digital”, postuló su amigo José Antonio Neme.

“Julio está muy metido en los nuevos negocios, plataformas. Él ha sido súper reservado con su negociación, pero entiendo que él tenía una ventana para poder conversar las cosas una vez que se concretara la venta del canal”, siguió.

Volviendo a Mega, el periodista de Mucho Gusto fijó su postura. “Sería una propuesta entretenida. Pero no sé si los matinales tienen espacio para tanto conductor y no sé si quiere”, cerró.