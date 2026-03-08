;

Curicó Unido ficha a un viejo conocido: tuvo pasos por la U y la UC

El elenco de la Primera B aseguró el regreso al club de Juan Pablo Gómez.

Carlos Madariaga

A pocos días de que se cierre el mercado de fichajes en la Primera B, los clubes se siguen moviendo con tal de ajustar sus plantillas.

Al respecto, este domingo, Curicó Unido sorprendió con el arribo de un viejo conocido del equipo.

Hablamos del lateral Juan Pablo Gómez, quien fuera parte de la campaña que llevó a los albirrojos a meterse a la Copa Libertadores en 2023 y que en aquel entonces le valió su traspaso a la U de Chile.

El defensor, formado en la UC, no pudo afianzarse en el cuadro azul y terminó jugando el año 2025 en Deportes Iquique.

Ahora, Juan Pablo Gómez buscará, a sus 34 años, reverdecer laureles en la Primera B.

Llega con experiencia, liderazgo y ese atrevimiento ofensivo que tanto disfrutamos. Estamos seguros de que esta temporada será grande, intensa y llena de orgullo curicano”, explicaron en el club al oficializar el arribo del chileno-argentino.

