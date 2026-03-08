Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de marzo, y quién transmite?

Hoy, domingo 8 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros es parte de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la tercera jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 8 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt se medirá ante Deportes Recoleta. Víctor Abarzúa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido de la jornada en la categoría se desarrollará a contar de las 20:30 horas en el Fiscal de Talca, lugar en que Rangers recibirá a San Luis de Quillota. Gustavo Ahumada será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La acción de la Primera Divsión solo tendrá un juego a contar de las 20:30 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará ante Cobresal, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.