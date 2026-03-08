;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla un duelo del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de marzo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de marzo, y quién transmite? / Diego Martin

Hoy, domingo 8 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros es parte de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la tercera jornada de la Primera B.

Revisa también:

ADN

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 8 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt se medirá ante Deportes Recoleta. Víctor Abarzúa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido de la jornada en la categoría se desarrollará a contar de las 20:30 horas en el Fiscal de Talca, lugar en que Rangers recibirá a San Luis de Quillota. Gustavo Ahumada será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La acción de la Primera Divsión solo tendrá un juego a contar de las 20:30 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará ante Cobresal, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad