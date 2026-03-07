;

Primer quiebre en “Fiebre de Baile 2”: revelan “incomodidades” y “tensiones” entre integrantes del jurado

A días del estreno de la segunda temporada, periodistas de espectáculos aseguran que los cambios en esta nueva temporada habrían cambiado la dinámica del equipo.

Nelson Quiroz

A pocos días del estreno de Fiebre de Baile en su segunda temporada, ya comenzaron a surgir rumores de tensiones internas en el jurado del programa.

El foco estaría puesto en la reciente incorporación de Francisca García-Huidobro y su relación con el actor y crítico televisivo Vasco Moulian.

Según comentaron panelistas del programa de espectáculos Zona de Estrellas, el debut de la animadora habría generado un cambio en la dinámica del equipo, dejando en evidencia lo que algunos califican como la primera fricción dentro del espacio.

Durante la conversación, se señaló que la llegada de García-Huidobro alteró el equilibrio que existía previamente entre los evaluadores. Incluso se habría percibido cierta incomodidad en pantalla, especialmente en algunas interacciones entre la comunicadora y otros miembros del jurado.

“Fiebre de Baile funcionaba muy bien sin la Fran. Era un formato que era ultraexitoso. Creo que la llegada de la Fran, claro, movió un poco los dardos, pero obviamente yo siento a la Diana un poquito incómoda", dijo Javier Fernández.

Las intervenciones de Fran

Uno de los puntos que habría generado tensión tiene relación con la forma en que la exconductora de Primer Plano maneja sus intervenciones.

De acuerdo con lo comentado por Paula Escobar en el espacio, la figura televisiva habría decidido no utilizar “sono”, sistema de instrucciones que reciben los rostros desde producción, lo que provocó intervenciones más largas de lo previsto durante las evaluaciones.

Parte del jurado estaba un poco incómodo con la situación, en el fondo con estos alargues, porque entiendo que la Fran llevó como a desestabilizar un poco la armonía anterior con todo ya el equipo armado”, añadió la periodista.

Pero Escobar no quedó ahí, porque detalló una conversación con la “dama de hierro” de la TV chilena y, ante estos rumores, Fran manifestó: “Nadie me dijo nada”.

