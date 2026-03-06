La segunda temporada del programa de Chilevisión “Fiebre de Baile” ya tiene a su primera eliminada.

Durante la emisión del jueves 5 de marzo, la periodista Mariela Sotomayor quedó fuera de la competencia tras una definición marcada por la votación del público, en una jornada que estuvo cargada de tensión y emociones.

Ocho participantes estaban en zona de riesgo: Karen Paola, Kathy Contreras, Disley Ramos, Gonzalo Valenzuela, Nico Solabarrieta, Dani Castro, Soulfia y la propia Sotomayor.

Antes de la eliminación, se reveló que el concursante más votado por los televidentes era Nicolás Solabarrieta, quien obtuvo un 26,98 % de las preferencias y aseguró su permanencia en el programa. Posteriormente, el jurado informó que Mariela Sotomayor y Junior Playboy habían empatado con el puntaje más bajo, con 21 puntos cada uno, por lo que la decisión final quedó nuevamente en manos del público. En esa instancia, Junior Playboy logró imponerse con un 14,47 % de los votos frente al 3,94 % obtenido por la periodista, sellando así su salida del estelar.

La eliminación de Sotomayor ocurrió en medio de un complejo momento personal. Durante el programa, la comunicadora reveló que su padre se encuentra internado de urgencia en un delicado estado de salud. Según explicó, enfrenta una severa desnutrición tras complicaciones derivadas de un cáncer al estómago, lo que obligó a hospitalizarlo. “Está muy delgado y luchando por vivir”, relató posteriormente en espacios digitales del programa.

Visiblemente afectada, Sotomayor reconoció que la situación familiar influyó en su desempeño en la pista. “Pensé que lo iba a hacer mejor, pero hay cosas que le ganan a las intenciones”, confesó. Pese a la tristeza por la eliminación, valoró la experiencia de haber participado en el programa y aseguró que para ella era un sueño bailar en televisión. Además, realizó un llamado al público para que envíen apoyo a su padre, Jaime Sotomayor, en este difícil momento que atraviesa su familia.