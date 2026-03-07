;

VIDEO. Nuevo gol de Martín Rodríguez en el fútbol turco: partido terminó en una goleada humillante

El delantero chileno que milita en el Erzurumspor ya lleva tres anotaciones en lo que va del año.

Daniel Ramírez

@erzurumspor

@erzurumspor

Este sábado, Martín Rodríguez volvió a marcar un gol con la camiseta del Erzurumspor, en la Segunda División del fútbol turco.

Esta vez, el delantero chileno anotó en la victoria de su equipo ante Manisa, partido que terminó en una goleada humillante: 8-1 ganó Erzurumspor.

En un contragolpe, el ex Colo Colo apareció solo por el sector izquierdo y definió con un remate de primera dentro del área para poner el 4-0 al minuto 28.

Este es el tercer gol de Martín Rodríguez en lo que va del año. Además, el atacante lleva cuatro asistencias este 2026.

Con este triunfo, Erzurumspor alcanzó los 63 puntos y se mantiene como líder exclusivo del ascenso turco, a 9 fechas del final.

Revisa el nuevo gol de Martín Rodríguez en Turquía

