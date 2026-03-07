El extremo chileno de 25 años, Josué Ovalle, atraviesa por un presente goleador en México, vistiendo la camiseta de Mazatlán.

Este viernes por la noche, el futbolista nacional anotó en la victoria 4-2 de su equipo ante Club León, por la décima fecha de la liga mexicana.

El ex Deportes Limache arrancó de titular en este partido y su gol llegó al minuto 69: anotó de cabeza tras un tiro libre desde la derecha.

Tres goles en cinco partidos

Josué Ovalle llegó a Mazatlán en calidad de préstamo hace un mes. En el poco tiempo que lleva en el fútbol mexicano, el jugador formado en Colo Colo ya suma tres anotaciones en cinco partidos disputados.

Después del triunfo ante Club León, el chileno conversó con la prensa azteca en zona mixta y valoró su presente goleador. “Estoy muy contento, ya he anotado en tres ocasiones y para mí es un sueño estar jugando en la Primera División de México. Gracias a Dios se me están dando las cosas. Esto es parte del sacrificio y del trabajo que he hecho durante mi carrera”, señaló.