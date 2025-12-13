Muere Peter Greene, recordado actor de “Pulp Fiction” y “La Máscara”, a los 60 años

Santiago

Peter Greene, reconocido por dar vida a algunos de los villanos más icónicos del cine de los años 90, murió a los 60 años. El actor, nacido en Nueva Jersey en 1965, alcanzó notoriedad por sus interpretaciones intensas y perturbadoras en películas como Pulp Fiction y La Máscara, además de una larga lista de roles donde encarnó a ladrones, policías corruptos, delincuentes y figuras del crimen organizado.

Según informó New York Daily News, Greene fue encontrado muerto en su departamento del Lower East Side, en Nueva York. Su representante, Gregg Edwards, confirmó la noticia sin revelar la causa del fallecimiento. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, declaró, subrayando que, pese a su imagen en pantalla, el actor tenía “un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

Edwards añadió que había hablado con Greene a principios de semana y que un aviso sobre música sonando por más de 24 horas en el departamento motivó que se revisara el lugar, encontrándose finalmente el cuerpo del intérprete.

Greene desarrolló una carrera marcada por su intensidad actoral. En 1994 obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Taormina por Clean, Shaven, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia. Aquella actuación abrió una etapa prolífica en su carrera, llevándolo a encarnar a villanos en cintas como The Usual Suspects, Bajo Asedio 2 y, especialmente, La Máscara, donde fue el capo mafioso Dorian Tyrell.

Su personaje más recordado es quizás Zed, en Pulp Fiction de Quentin Tarantino, un guardia de seguridad que protagoniza una de las escenas más inquietantes del cine de los 90. Ese rol consolidó su figura como un actor capaz de representar personajes oscuros con potencia y naturalidad.

“Era un tipo estupendo. Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación”, añadió Edwards. “Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”.