María Corina Machado asistirá al cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a nuestro para asistir a las ceremonias de cambio de mando presidencial que se llevarán a cabo los días 11 y 12 de marzo.

Esta visita se concreta tras una invitación especial extendida por el presidente electo, José Antonio Kast, según confirmó este sábado un comunicado oficial emitido por la vocería de Machado.

Durante su estancia, la dirigente opositora contempla una participación activa en los actos protocolares donde el mandatario saliente, Gabriel Boric, hará entrega del poder a Kast.

Además de las actividades oficiales de la transmisión de mando, Machado tiene programado asistir al lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.