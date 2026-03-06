;

Kast acusa falta de transparencia del Gobierno tras polémica por proyecto de cable chino: “El Presidente tiene que darle una respuesta a Chile”

Desde la cumbre “Shield of the Americas” en Miami, el presidente electo advirtió que el manejo del proyecto podría poner en riesgo el acceso de los chilenos al programa Visa Waiver.

Martín Neut

Diana Copa

José Antonio Kast

José Antonio Kast / SOPA Images

El presidente electo, José Antonio Kast, volvió a cuestionar al Gobierno por la controversia en torno al proyecto de cable submarino con China y acusó falta de transparencia en el manejo del tema por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Desde Miami, donde participa en una cumbre convocada por Donald Trump, Kast sostuvo que el Ejecutivo debe explicar lo ocurrido y afirmó que la polémica ha desviado la atención del punto central del debate.

“El Presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. La opacidad que se ha generado, toma la discusión de si llamó, no llamó, si contestó o no contestó, no tiene ningún sentido”, señaló.

En ese sentido, el mandatario electo insistió en que el problema radica en cómo actuó el Gobierno frente a la iniciativa. “Lo importante aquí es cómo ha actuado el Gobierno. Nosotros lo que le dijimos al Gobierno: usted no transparentó nada”, afirmó.

“Pusieron en riesgo la visa Waiver”

Kast también apuntó a que el proyecto y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo podrían tener implicancias internacionales.

Según planteó, “había un decreto firmado, y nadie pone el acento en eso”, lo que —a su juicio— ha generado preocupación respecto a eventuales efectos en la relación con Estados Unidos.

“Estamos hablando de una visa que solo tiene Chile, y ellos con su actitud pusieron en riesgo a todos los chilenos que tienen visa Waiver”, agregó, en referencia al programa Visa Waiver Program, que permite a los ciudadanos chilenos viajar a ese país por turismo o negocios sin necesidad de visado.

Finalmente, el presidente electo reiteró sus cuestionamientos al Ejecutivo y sostuvo que el Gobierno “no comunicó las cosas que tenía que comunicar, que eran relevantes para nuestra nación”.

