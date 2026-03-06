Cambio de mando en Chile tendrá la presencia de 33 autoridades extranjeras: incluido el Rey de España
Entre presidentes y representantes de 20 países, la ceremonia del 11 de marzo reunirá a líderes internacionales en el Congreso Nacional.
A cinco días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 33 autoridades extranjeras asistirán a la ceremonia del 11 de marzo.
Se trata del noveno traspaso presidencial desde el retorno a la democracia en Chile, actividad programada a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
Los presidentes extranjeros que asistirán
Entre los invitados destacan 14 jefes de Estado y de Gobierno:
- Rey Felipe VI de España
- Javier Milei, Presidente de Argentina
- Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil
- Yamandu Orsi, Presidente de Uruguay
- Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia
- Santiago Peña, Presidente de Paraguay
- Daniel Noboa, Presidente de Ecuador
- Rodrigo Chaves, Presidente de Costa Rica
- Nasry Asfura, Presidente de Honduras
- José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
- Luis Abinader, Presidente de República Dominicana
- Tamas Sulyok, Presidente de Hungría
- Vahagn Khachaturyan, Presidente de Armenia
- Alix Didier Fils-Aimé, Primer Ministro de Haití
Algunas autoridades que asistirán
Varios mandatarios que no podrán asistir en persona, como Donald Trump y Nayib Bukele, enviarán representantes.
Entre ellos se cuentan Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.; y ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Guatemala, Nicaragua, Ucrania, India y Polonia, además de delegaciones de China, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y la OEA.
El acto, pese a las tensiones entre el presidente saliente y el entrante, refleja la tradición de Chile de convocar a autoridades internacionales para acompañar los traspasos presidenciales y fortalecer los vínculos diplomáticos.
