Cambio de mando en Chile tendrá la presencia de 33 autoridades extranjeras: incluido el Rey de España

Entre presidentes y representantes de 20 países, la ceremonia del 11 de marzo reunirá a líderes internacionales en el Congreso Nacional.

A cinco días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 33 autoridades extranjeras asistirán a la ceremonia del 11 de marzo.

Se trata del noveno traspaso presidencial desde el retorno a la democracia en Chile, actividad programada a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Los presidentes extranjeros que asistirán

Entre los invitados destacan 14 jefes de Estado y de Gobierno:

  • Rey Felipe VI de España
  • Javier Milei, Presidente de Argentina
  • Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil
  • Yamandu Orsi, Presidente de Uruguay
  • Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia
  • Santiago Peña, Presidente de Paraguay
  • Daniel Noboa, Presidente de Ecuador
  • Rodrigo Chaves, Presidente de Costa Rica
  • Nasry Asfura, Presidente de Honduras
  • José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
  • Luis Abinader, Presidente de República Dominicana
  • Tamas Sulyok, Presidente de Hungría
  • Vahagn Khachaturyan, Presidente de Armenia
  • Alix Didier Fils-Aimé, Primer Ministro de Haití

Algunas autoridades que asistirán

Varios mandatarios que no podrán asistir en persona, como Donald Trump y Nayib Bukele, enviarán representantes.

Entre ellos se cuentan Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.; y ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Guatemala, Nicaragua, Ucrania, India y Polonia, además de delegaciones de China, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y la OEA.

El acto, pese a las tensiones entre el presidente saliente y el entrante, refleja la tradición de Chile de convocar a autoridades internacionales para acompañar los traspasos presidenciales y fortalecer los vínculos diplomáticos.

