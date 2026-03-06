Cambio de mando en Chile tendrá la presencia de 33 autoridades extranjeras: incluido el Rey de España

A cinco días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 33 autoridades extranjeras asistirán a la ceremonia del 11 de marzo.

Se trata del noveno traspaso presidencial desde el retorno a la democracia en Chile, actividad programada a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Los presidentes extranjeros que asistirán

Entre los invitados destacan 14 jefes de Estado y de Gobierno:

Rey Felipe VI de España

de España Javier Milei , Presidente de Argentina

, Presidente de Argentina Luiz Inácio Lula da Silva , Presidente de Brasil

, Presidente de Brasil Yamandu Orsi, Presidente de Uruguay

Presidente de Uruguay Rodrigo Paz , Presidente de Bolivia

, Presidente de Bolivia Santiago Peña , Presidente de Paraguay

, Presidente de Paraguay Daniel Noboa , Presidente de Ecuador

, Presidente de Ecuador Rodrigo Chaves , Presidente de Costa Rica

, Presidente de Costa Rica Nasry Asfura , Presidente de Honduras

, Presidente de Honduras José Raúl Mulino , Presidente de Panamá

, Presidente de Panamá Luis Abinader , Presidente de República Dominicana

, Presidente de República Dominicana Tamas Sulyok , Presidente de Hungría

, Presidente de Hungría Vahagn Khachaturyan , Presidente de Armenia

, Presidente de Armenia Alix Didier Fils-Aimé, Primer Ministro de Haití

Algunas autoridades que asistirán

Varios mandatarios que no podrán asistir en persona, como Donald Trump y Nayib Bukele, enviarán representantes.

Entre ellos se cuentan Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.; y ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Guatemala, Nicaragua, Ucrania, India y Polonia, además de delegaciones de China, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y la OEA.

El acto, pese a las tensiones entre el presidente saliente y el entrante, refleja la tradición de Chile de convocar a autoridades internacionales para acompañar los traspasos presidenciales y fortalecer los vínculos diplomáticos.