Madonna rompe el misterio de la camiseta del Celta de Vigo que usó en histórico concierto

El club lanzó una campaña pública para encontrar la prenda que se volvió un símbolo para sus hinchas.

Nelson Quiroz

La campaña del Celta de Vigo para recuperar una histórica camiseta utilizada por Madonna durante un concierto en el estadio de Balaídos finalmente obtuvo respuesta de la propia artista.

A través de sus redes sociales, la “reina del pop” reaccionó al llamado del club español y reveló qué ocurrió con la prenda que se volvió un símbolo para la afición celeste.

La reacción llegó después de que el Celta lanzara una campaña pública para intentar localizar la prenda. El club recurrió a redes sociales, anuncios en la ciudad e incluso una carta abierta dirigida a la cantante, firmada por su presidenta, Marián Mouriño, con la esperanza de recuperar el objeto.

La camiseta fue utilizada por Madonna durante su concierto del 29 de julio de 1990 en Vigo, como parte de su recordada gira Blond Ambition Tour. Aquella noche, la artista subió al escenario con la camiseta celeste del equipo, una imagen que con el paso de los años se convirtió en una de las postales más icónicas, tanto para los seguidores del club como para la ciudad.

La prenda llevaba el número 5, correspondiente al defensor José Manuel Espinosa, quien jugó en el club entre 1988 y 1991.

Con el paso del tiempo, el paradero de la camiseta se convirtió en un misterio. Según explicó el club, durante años intentaron encontrarla de manera privada, pero la búsqueda no tuvo resultados.

¿Qué respondió Madonna?

Tras la solicitud, en un mensaje publicado en X (antes Twitter), la cantante aseguró que la camiseta se encuentra “colgada en sus archivos”, una expresión que muchos interpretaron como parte de su colección personal o archivo histórico.

Sin embargo, Madonna no aclaró si estaría dispuesta a devolverla o donarla al equipo gallego.

La vi y represento a su club con todo mi espíritu”, escribió la artista en su respuesta, acompañando el mensaje con un emoji de corazón en llamas.

Ahora, gracias a la respuesta de Madonna, al menos parte del enigma parece resuelto: la histórica camiseta sigue existiendo y estaría guardada en los archivos personales de la cantante. Sin embargo, aún queda por saber si algún día regresará a Vigo para formar parte de la colección del Celta.

