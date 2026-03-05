La curiosa petición de un club de fútbol a Madonna y que causó furor en redes: “Necesitamos tu ayuda...” / Michael Buckner

El 29 de julio de 1990, Madonna llegaba hasta España en el marco de su tour mundial Blond Ambition donde presentó sus discos Like a Prayer y I’m Breathless.

La artista norteamericana se presentó aquella noche en el estadio de Balaídos en Galicia, dejando una huella inolvidable hasta el día de hoy en dicha región de la península ibérica.

Dicho show marcó a los gallegos, ya que Madonna utilizó la camiseta del Celta de Vigo, club de fútbol que hace de local en dicho recinto.

36 años después de aquel concierto, la presidenta del club, Marián Mouriño, le escribió una curiosa carta a la artista norteamericana para recuperar dicha camiseta.

“Querida Madonna. Te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda“, reza en la carta.

“Esa noche vestiste nuestra camiseta celeste.Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición.Tu imagen con nuestra camiseta se ha convertido en un mito y forma parte de la historia del Celta", continúa.

En la misiva, la presidenta le indicó a Madonna que como club están buscando dicha camiseta que forma parte de la historia del Celta de Vigo.

“Con cariño, te hacemos la siguiente pregunta: ¿La tienes? Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contáctanos por mensaje privado", concluye la carta.