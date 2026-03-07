La cantidad “perfecta” de hijos: estudio indica que no tener descendencia o tener “muchos” impacta la esperanza de vida

Un equipo de científicos de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha revelado que el historial de maternidad de una mujer está directamente relacionado con la velocidad de su envejecimiento biológico. Según el estudio publicado en la revista Nature Communications, alejarse del promedio —ya sea por no tener hijos o por tener una familia numerosa— se asocia con una esperanza de vida más breve y un desgaste celular acelerado.

Los expertos basan sus hallazgos en la “teoría del soma desechable”, la cual propone que el organismo opera con recursos energéticos finitos. Al respecto, la bióloga Mikaela Hukkanen explicó que “cuando se invierte una gran cantidad de energía en la reproducción, se desvía de los mecanismos de mantenimiento y reparación del cuerpo, lo que podría reducir la esperanza de vida”.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron una base de datos de 14.836 mujeres gemelas con el fin de aislar factores genéticos. Además, profundizaron en los marcadores de envejecimiento biológico de un subgrupo de 1.054 participantes, quienes fueron clasificadas en siete categorías según el volumen y la cronología de sus embarazos.

El punto de equilibrio biológico

Los resultados indican que las mujeres que tuvieron entre dos y tres hijos presentaron los marcadores más bajos de envejecimiento biológico y menor riesgo de mortalidad. Este grupo de “menor riesgo” coincidió con aquellas que vivieron sus embarazos entre los 24 y 38 años. En contraste, quienes tuvieron un promedio de 6,8 hijos mostraron los peores indicadores de salud a largo plazo.

De igual forma, el estudio arrojó resultados negativos para quienes no tuvieron descendencia, aunque los investigadores sugieren que en este caso podrían influir variables médicas no medidas. “Una persona biológicamente mayor que su edad natural tiene un mayor riesgo de muerte”, enfatizó la epigenetista Miina Ollikainen, aclarando que estas huellas biológicas se manifiestan décadas antes de la vejez.

Contexto y advertencias

A pesar de la contundencia de los datos, el equipo investigador fue enfático en señalar que estos hallazgos son asociaciones poblacionales y no deben tomarse como consejos médicos individuales. Factores como el índice de masa corporal (IMC) y el consumo de alcohol también inciden en los resultados, especialmente en casos de maternidad temprana.

Finalmente, los autores recordaron que ser padre o madre conlleva beneficios psicológicos y sociales documentados en otras investigaciones. Por ello, Ollikainen concluyó que “ninguna mujer debería considerar cambiar sus propios planes o deseos con respecto a tener hijos basándose en estos hallazgos”, ya que la longevidad es un fenómeno multicausal.