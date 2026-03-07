“Fue bonito”: el mensaje que desató rumores de nueva salida en Chilevisión tras renuncia de Julio César

La inesperada salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión sigue generando repercusiones dentro del canal. Tras más de una década ligado a la señal de Machasa, el animador dejó su rol como rostro y director de programación, movimiento que provocó un verdadero remezón interno y abrió interrogantes sobre el futuro de varios proyectos y equipos de trabajo.

El cambio de escenario ocurre además en medio de un proceso de reorganización al interior de la estación, luego de la llegada de nuevos propietarios.

Ampliar

En ese contexto, programas emblemáticos y apuestas recientes del canal quedaron en evaluación, mientras se redefine la estructura de algunos espacios televisivos.

La partida del conductor también ha generado incertidumbre entre quienes trabajaban más estrechamente con él. Varios colaboradores que llegaron al canal de la mano del periodista.

“Fue bonito”

Las dudas comenzaron a intensificarse en las últimas horas tras una llamativa publicación en redes sociales realizada por uno de los rostros digitales asociados al canal. La imagen, tomada frente al edificio de Chilevisión, fue acompañada por un breve pero sugerente mensaje: “Fue bonito”, junto a emojis que reflejaban emoción y nostalgia.

El gesto fue interpretado por muchos seguidores como una posible despedida, lo que rápidamente encendió especulaciones sobre una eventual salida tras el remezón que provocó la renuncia de Rodríguez.

Quien realizó la publicación fue el influencer Danilo 21, panelista digital que se había convertido en una de las personas más cercanas al animador durante el último tiempo. Su vínculo profesional se fortaleció especialmente cuando Rodríguez asumió responsabilidades ejecutivas dentro del canal.

CAPTURA Ampliar

De hecho, el propio creador de contenido había reconocido anteriormente que su llegada a espacios como “Primer Plano” se produjo gracias al respaldo del periodista, lo que hoy deja en el aire su continuidad en el proyecto.

Hasta ahora, Danilo 21 no ha confirmado oficialmente una salida de Chilevisión. Sin embargo, su enigmático mensaje en redes se sumó a un nuevo video que encendió más los rumores.