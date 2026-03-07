;

“Se falta a la verdad”: abogado de Yamila Reyna responde con todo a acusaciones de Américo

El conflicto por la vivienda que compartían sigue escalando tras el quiebre de la pareja.

Nelson Quiroz

La polémica entre Yamila Reyna y Américo sumó un nuevo episodio luego de que el equipo legal de la actriz y comediante respondiera a las declaraciones del entorno del cantante sobre la casa que ambos compartían durante su relación.

Desde la oficina de management del artista, cuyo nombre real es Domingo Vega, aseguraron que el músico no habría podido retirar sus pertenencias del domicilio tras el quiebre de la pareja.

Según señalaron en un comunicado, todos sus objetos seguirían en la vivienda por decisión unilateral de Reyna, lo que le habría generado dificultades para reorganizar su vida.

Además, indicaron que el contrato de arriendo del inmueble está a nombre de la animadora, mientras que el cantante figura como aval o codeudor solidario.

También afirmaron que, tras la separación, Vega habría ofrecido asumir el pago del arriendo correspondiente a marzo y dejar cubierto el monto de la garantía.

La respuesta legal de Reyna

Frente a estas acusaciones, el abogado de la argentina, Claudio Valdivia, entregó una respuesta pública en el programa Hay que decirlo, donde cuestionó la versión difundida por el equipo del músico.

El jurista sostuvo que cualquier declaración debe basarse en hechos y no omitir antecedentes que puedan distorsionar la realidad.

En ese contexto, explicó que, aunque el contrato esté a nombre de Reyna, ambas partes habrían asumido de manera equitativa los gastos del hogar mientras convivieron. A su juicio, plantear lo contrario sería “faltarle a la verdad”.

La defensa también confirmó que la actriz tendría la intención de dejar el inmueble, decisión motivada tanto por razones emocionales tras el término de la relación como por el alto costo del arriendo, que se situaría entre los 2,5 y 3 millones de pesos mensuales.

Respecto al supuesto impedimento para retirar pertenencias, el equipo legal rechazó tajantemente esa versión, calificándola de injustificada y alejada de la realidad. Asimismo, señalaron que hasta ahora no habría existido un acercamiento formal entre los representantes legales de ambas partes para coordinar el retiro de los objetos.

