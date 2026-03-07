El golazo de Lamine Yamal para mantener a Barcelona con ventaja en la cima de La Liga Española / Soccrates Images

Este sábado, por la fecha 27 de La Liga Española, Barcelona visitó el San Mamés con la presión de la victoria agónica del Real Madrid ayer viernes contra Celta de Vigo.

Los catalanes dispusieron de un elenco con algunas variantes, tomando en cuenta que deben visitar el martes al Newcastle por los octavos de final de la Champions League.

Nada de eso impidió a los vascos ir contra la portería de Joan García, aunque Ferrán Torres tuvo una inmejorable posibilidad para abrir la cuenta antes del término del primer tiempo.

Ya en el complemento, y con el ingreso de figuras como Robert Lewandowski y Raphinha, los catalanes tomaron control del juego.

Dicho manejo terminó reflejándose en el marcador luego que Lamine Yamal aprovechó un fantástico pase de Pedri para batir a Unai Simón con un fantástico tiro al ángulo al minuto 68.

Con este tanto de la joya culé, Barcelona abrochó el triunfo en una expedición difícil, llegando a 67 puntos, conservando las cuatro unidades de ventaja que lo separan de su escolta, el Real Madrid.