;

VIDEO. El golazo de Lamine Yamal para mantener a Barcelona con ventaja en la cima de La Liga Española

La gran joya de los catalanes anotó el único tanto para la victoria sobre el Athletic de Bilbao.

Carlos Madariaga

El golazo de Lamine Yamal para mantener a Barcelona con ventaja en la cima de La Liga Española

El golazo de Lamine Yamal para mantener a Barcelona con ventaja en la cima de La Liga Española / Soccrates Images

Este sábado, por la fecha 27 de La Liga Española, Barcelona visitó el San Mamés con la presión de la victoria agónica del Real Madrid ayer viernes contra Celta de Vigo.

Los catalanes dispusieron de un elenco con algunas variantes, tomando en cuenta que deben visitar el martes al Newcastle por los octavos de final de la Champions League.

Revisa también:

ADN

Nada de eso impidió a los vascos ir contra la portería de Joan García, aunque Ferrán Torres tuvo una inmejorable posibilidad para abrir la cuenta antes del término del primer tiempo.

Ya en el complemento, y con el ingreso de figuras como Robert Lewandowski y Raphinha, los catalanes tomaron control del juego.

Dicho manejo terminó reflejándose en el marcador luego que Lamine Yamal aprovechó un fantástico pase de Pedri para batir a Unai Simón con un fantástico tiro al ángulo al minuto 68.

Con este tanto de la joya culé, Barcelona abrochó el triunfo en una expedición difícil, llegando a 67 puntos, conservando las cuatro unidades de ventaja que lo separan de su escolta, el Real Madrid.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad