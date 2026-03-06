El Real Madrid atraviesa un momento delicado en esta temporada 2026 de La Liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llegaba a este encuentro en Balaídos tras una racha negativa que había encendido las alarmas, acumulando dos derrotas consecutivas frente a Osasuna y Getafe, lo que los había dejado a cuatro puntos de distancia del Barcelona en la tabla de posiciones.

Esta crisis de resultados se veía agravada por una importante nómina de bajas, entre las que destacan las ausencias de figuras clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos y Dani Carvajal. Con este panorama, el conjunto merengue enfrentaba la presión de tener que retomar el rumbo competitivo ante un Celta de Vigo que llegaba al duelo buscando consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El Real Madrid golpeó primero en Balaídos con un potente remate de Aurélien Tchouaméni al minuto 11, pero la ventaja duró poco ante un Celta que no bajó los brazos.

Borja Iglesias igualó el marcador al minuto 25, dejando en evidencia las carencias defensivas de Alexander-Arnold en un tramo del encuentro donde el conjunto blanco parecía perder el control del partido.

¡¡AHORA EL PANDA NO PERDONÓ A COURTOIS!! Borja Iglesias entró solo para definir y anotar el 1-1 de Celta vs. Real Madrid.



Cuando todo parecía sentenciado al empate, apareció la épica madridista en el último suspiro: Federico Valverde conectó un zapatazo salvador en el tiempo añadido que desató la euforia visitante y sentenció el 2-1 definitivo.

Este triunfo agónico no solo corta la mala racha de dos derrotas al hilo, sino que permite al equipo de Arbeloa quedar nuevamente a un punto del Barcelona y recuperar el aire en una semana crítica en la “Casa Blanca”.

Revisa el gol a ultimo minuto del Real Madrid