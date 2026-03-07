La Roja bicampeona de América es incluida en ranking de los mejores equipos de la historia del fútbol

Un reciente ranking elaborado por la revista británica FourFourTwo incluyó a la selección chilena bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia del fútbol.

La lista está conformada por 50 planteles, entre clubes y selecciones nacionales, que destacaron por su dominio, su estilo de juego y su impacto en el “deporte rey”.

La clasificación está encabezada por la selección de Brasil que conquistó el Mundial de 1970 en México. El segundo lugar corresponde al AC Milan que dominó el fútbol europeo entre 1987 y 1991, mientras que el tercer puesto es para el Barcelona de Pep Guardiola que ganó todo entre 2008 y 2011.

La Roja que consiguió la Copa América en 2015 y 2016, en ambas ocasiones ante Argentina, aparece en el puesto 46 del ranking que publicó FourFourTwo.

Sobre la “Generación Dorada” de Chile, la revista británica señaló: “Deben haber sido especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final”.

