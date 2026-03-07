;

La Roja bicampeona de América es incluida en ranking de los mejores equipos de la historia del fútbol

La revista británica FourFourTwo publicó una lista con 50 equipos que marcaron época y la “Generación Dorada” de Chile aparece en el listado.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Simon Bruty

Un reciente ranking elaborado por la revista británica FourFourTwo incluyó a la selección chilena bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia del fútbol.

La lista está conformada por 50 planteles, entre clubes y selecciones nacionales, que destacaron por su dominio, su estilo de juego y su impacto en el “deporte rey”.

La clasificación está encabezada por la selección de Brasil que conquistó el Mundial de 1970 en México. El segundo lugar corresponde al AC Milan que dominó el fútbol europeo entre 1987 y 1991, mientras que el tercer puesto es para el Barcelona de Pep Guardiola que ganó todo entre 2008 y 2011.

Revisa también:

ADN

La Roja que consiguió la Copa América en 2015 y 2016, en ambas ocasiones ante Argentina, aparece en el puesto 46 del ranking que publicó FourFourTwo.

Sobre la “Generación Dorada” de Chile, la revista británica señaló: “Deben haber sido especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final”.

Revisa el ranking completo con los 50 equipos

  1. Brasil (1970)
  2. Milan (1987-1991)
  3. Barcelona (2008-2011)
  4. Ajax (1965-1973)
  5. España (2007-2012)
  6. Real Madrid (1955-1960)
  7. Liverpool (1975-1984)
  8. Inter de Milán (1962-1967)
  9. Benfica (1959-1968)
  10. Santos (1955-1968)
  11. Hungría (1950-1956)
  12. Bayern Múnich (1967-1976)
  13. Países Bajos (1974-1978)
  14. Manchester City (2017-2024)
  15. Celtic (1965-1974)
  16. Milan (2004-2007)
  17. Independiente (1971-1975)
  18. Juventus (1980-1986)
  19. Dynamo Kiev (1985-1987)
  20. Barcelona (1988-1994)
  21. Liverpool (2018-2021)
  22. Brasil (2002-2004)
  23. Alemania Occidental (1970-1976)
  24. Francia (1996-2000)
  25. Manchester United (1995-2001)
  26. Boca Juniors (1998-2004)
  27. Torino (1945-1949)
  28. Borussia Monchengladbach (1970-1979)
  29. Nottingham Forest (1977-1980)
  30. Austria (1930-1936)
  31. Arsenal (2001-2004)
  32. Juventus (1994-1998)
  33. Francia (1982-1986)
  34. River Plate (1941-1947)
  35. Manchester United (1965-1968)
  36. Feyenoord (1968-1971)
  37. Brasil (1982)
  38. Budapest Honved (1950-1955)
  39. Ajax (1992-1996)
  40. Arsenal (1930-1935)
  41. Leeds United (1968-1975)
  42. Steaua Bucarest (1984-1989)
  43. Tottenham Hotspur (1960-1962)
  44. Hamburgo (1977-1983)
  45. Chelsea (2004-2006)
  46. Chile (2014-2016)
  47. Wolverhampton Wanderers (1953-1960)
  48. Real Madrid (2000-2002)
  49. Inglaterra (1966)
  50. Leicester City (2015-2016)

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad