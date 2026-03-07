“Como si el sonido se apagara de repente”: las crudas imágenes tras el atentado con explosivos en discoteca de Perú / Mario Vergara

Un brutal atentado con explosivos sacudió la madrugada de este sábado la provincia de Trujillo, en la costa norte de Perú, dejando un saldo de 33 personas heridas. El ataque ocurrió en el interior de la discoteca Dalí, en una zona que ha sido blanco recurrente de la violencia delictiva en los últimos meses.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia local, el estallido provocó el caos inmediato entre los asistentes, registrándose víctimas con heridas de metralla y vidrios incrustados.

La gravedad del incidente ha movilizado a los servicios de urgencia, confirmándose que al menos cinco de los afectados se encuentran en estado crítico. Gerardo Florián Gómez, director de la Red de Salud de Trujillo, informó que algunas de las víctimas sufrieron amputaciones y debieron ser intervenidas quirúrgicamente de urgencia. Entre los heridos se identificó a tres menores de edad, de 16 y 17 años, quienes también resultaron alcanzados por la onda expansiva.

El asedio de la extorsión en La Libertad

Aunque no se ha determinado oficialmente el móvil del ataque, las autoridades vinculan este tipo de incidentes a una red de extorsión y minería ilegal que opera en la región de La Libertad. Esta zona, principal productora de oro en el país, vive una ola de violencia sin precedentes: solo en 2025, la región ha sufrido 286 explosiones, de las cuales 136 se concentraron en la ciudad de Trujillo.

Bandas criminales como “Los Pulpos”, con nexos transnacionales incluso en nuestro país, han sido señaladas previamente como responsables de planes de extorsión sistemática.

Este atentado se suma a una cadena de hechos violentos registrados recientemente. Hace menos de un mes, otra explosión dañó 25 viviendas en la misma ciudad, y durante el año se han reportado ataques contra edificios públicos, incluyendo una sede de la Fiscalía.

Los testimonios de los sobrevivientes de la discoteca Dalí, como el de Fiorella Mantilla, describen el impacto como un golpe sordo que precedió al dolor de las heridas por esquirlas. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas directamente con este ataque masivo.

IMÁGENES SENSIBLES

#ATENCIÒN #TRUJILLO I MOMENTOS DE TERROR. Una explosión se registró la madrugada de este sábado 7 de marzo en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera, dejando al menos 31 personas heridas, según COER.



Como se observa en el… pic.twitter.com/emP5RITe1T — Sol Tv Perú (@soltvcanal) March 7, 2026