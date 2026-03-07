;

“Continuaremos con toda nuestra fuerza”: Israel asegura que seguirá golpeando a Irán hasta “erradicar el régimen”

“Tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas”, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras su gobierno y Estados Unidos continúan sus ataques contra el régimen islámico.

Israel seguirá golpeando a Irán con toda su fuerza para “erradicar el régimen” islámico, de acuerdo con un plan “metódico”, declaró este sábado (07.03.2026) el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, una semana después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza”, advirtió en un breve mensaje difundido por televisión, en el que hizo un balance de la operación iniciada el 28 de febrero con Estados Unidos contra Irán.

“En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí”, señaló.

De acuerdo con Netanyahu, el presidente Donald Trump “ha comprendido la magnitud del peligro para Estados Unidos y el mundo. Hemos actuado para contrarrestar la amenaza y permitir al pueblo iraní tomar su destino en sus manos”.

