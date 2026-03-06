;

¿Qué hacer en Santiago este sábado 7 y domingo 8 de marzo? Revisa aquí los mejores panoramas para el fin de semana

Desde funciones de cine con las favoritas al Oscar y una feria de streetwear con entrada liberada, hasta la apertura de un nuevo parque de atracciones en Cerrillos.

Javier Méndez

¿Qué hacer en Santiago este sábado 7 y domingo 8 de marzo? Revisa aquí los mejores panoramas para el fin de semana

El mes de marzo ya está en marcha y con él llegan varios panoramas para este sábado 7 y domingo 8 en la ciudad de Santiago.

Desde eventos de música y conmemoraciones por el Día de la Mujer, hasta la noticia de que hay un nuevo parque de atracciones, revisa a continuación las mejores opciones para aprovechar estos días.

Un nuevo parque de diversiones en la capital

Mallplaza Oeste estrenó Happyland Park, un nuevo formato de entretenimiento al aire libre que marca el debut de atracciones mecánicas de mayor escala en un centro comercial en Chile. El parque operará bajo una modalidad outdoor con una decena de juegos como el Mega Drop (ex Xtream Fall) y el Tren Infantil para los más pequeños.

Ubicado en el corazón de Cerrillos, el polo de diversión funcionará durante la temporada baja los días viernes y sábados de 14:00 a 21:00 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00 horas. Los asistentes pueden adquirir sus tickets directamente en las boleterías del recinto o utilizar los créditos de su tarjeta Happyland habitual.

Música en el GAM

Este sábado 7 de marzo, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) recibirá una nueva edición de Recreo Festival, un evento que transformará el corazón de Santiago con seis horas de música y artes visuales. Desde las 16:00 horas, tres escenarios vibrarán con más de 30 artistas, destacando nombres como Gala, La Chinoise y los sets de Club Sauna, todo bajo una propuesta que fusiona el sonido regional con las instalaciones lumínicas de Trimex Collective.

La experiencia es exclusiva para mayores de 18 años y mantiene una política de ingreso único, por lo que se recomienda llegar temprano para disfrutar de la jornada completa en Alameda 227. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.

Música al aire libre en el San Cristóbal

Este sábado 7 de marzo, el Anfiteatro Pablo Neruda en Providencia recibirá el STRONG FST - Tulum Vibes, un evento diseñado para despedir la temporada estival con una propuesta inspirada en la estética del Caribe mexicano.

La cita arranca a las 22:00 horas y contará con tres escenarios simultáneos al aire libre. Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra a través del sistema Ticketplus.

Danza en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

Como parte de la conmemoración del Mes de la mujer, este sábado el MUT tendrá clases de danza clásica desde las 10:00 horas en el piso -3.

La actividad está pensada para todas las edades. No es necesario tener experiencia, pero sí inscribirse.

Junta de fanáticos de la ropa

Para quienes buscan renovar el clóset con identidad local, este sábado regresa el Bye Bye Showroom a la Región Metropolitana. La primera edición del año se tomará las instalaciones de Factoría Franklin, convirtiéndose en el punto de encuentro clave para conocer lo último del streetwear chileno y las tendencias de moda urbana emergente.

El evento se llevará a cabo en Franklin #741, Santiago, y recibirá a los visitantes entre las 11:00 y las 19:00 horas. Lo mejor de este panorama es que la entrada es liberada.

Deporte en Providencia

Este domingo 8 de marzo, Decathlon y la Municipalidad de Providencia realizarán una jornada deportiva gratuita en el Puente La Concepción como previa a Lollapalooza Chile 2026. El evento, que se extenderá de 09:00 a 12:00 horas, contará con clases de Cardio Dance, Power Fit y una corrida liderada por la runner e influencer Berni León, previa inscripción en su web (pinchando aquí).

La actividad busca promover el bienestar y la vida comunitaria a través del circuito Para todos los escenarios, cerrando así una serie de encuentros veraniegos de la marca. Además de las clases abiertas para todas las edades, los asistentes podrán participar en el sorteo de pases dobles generales para los tres días del festival de música.

Ver las nominadas al Oscar

La temporada de premios entra en su recta final y las principales cadenas de cine en Chile han reforzado su cartelera con los títulos que lideran las nominaciones a los Oscar 2026. El evento será el 15 de marzo.

Destacan obras como Hamnet, el drama histórico de Chloé Zhao, y Bugonia, la más reciente propuesta de Yorgos Lanthimos.

A estas se suma el estreno de El agente secreto, el thriller brasileño liderado por Wagner Moura que compite en la categoría de Mejor Película Internacional, o Marty Supreme, el filme protagonizado por Timothée Chalamet.

